Das erste „echte“ Elektroauto von Mazda steht an

Mazda setzte bei den ersten Elektroautos zunächst auf Verbrenner-Umbauten oder auf eine Plattform von anderen Marken (in diesem Fall aus China). Doch man plant bekanntlich auch ein komplett eigenes Elektroauto mit einer eigenen Plattform.

Der erste „E-Mazda“ soll 2027 kommen und jetzt wurde der erste Prototyp auf Testfahrten entdeckt. Dieser ist zwar noch stark getarnt, lässt aber vermuten, dass wir sowas wie einen elektrischen Mazda CX-5 in etwa zwei Jahren sehen werden.

Dieser Schritt käme jedenfalls nicht überraschend, denn SUVs in dieser Klasse sind die beliebteste Kategorie und der CX-5 ist daher auch das meistverkaufte Auto von Mazda. Mazda selbst hat dieses Modell bisher allerdings noch nicht bestätigt.

