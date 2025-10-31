Mobilität

Der „E-Mazda“ kommt 2027: Großer Schritt für Elektroautos geplant

Autor-Bild
Von
|
Mazda Cx6e Header

Mazda hinkt bei Elektroautos hinterher und während viele schon an einer zweiten Generation ihrer Modelle arbeiten und eigene Plattformen für elektrische Modelle entwickelt haben, so hat sich Mazda bei diesem Thema bisher zurückgelehnt.

Das erste Elektroauto baute auf einem Verbrenner auf und war schlecht umgesetzt, daher scheiterte es auch. Und für die nächsten zwei Modelle mit Elektroantrieb, eine Limousine und einen SUV, hat sich Mazda für Technik aus China entschieden.

Der „E-Mazda“ kommt nicht vor 2027

Mazda möchte das allerdings langfristig ändern und kündigte Anfang des Jahres einen elektrischen Neustart an. Man arbeitet an einer eigenen Plattform für die Elektroautos und das Team, welches man „E-Mazda“ nennt, leistet gute Arbeit.

Im Gespräch mit Autocar betonte Ryuichi Umeshita zwar, dass andere Antriebe eine wichtige Rolle für die Marke spielen, aber der CTO von Mazda gab auch zu, dass man sich auf die elektrische Zukunft, die unausweichlich sei, vorbereiten muss.

Doch es wird noch eine Weile dauern, denn das erste Elektroauto von Mazda selbst kommt nicht vor 2027. Es gibt erste Prototypen, die einen guten Eindruck machen, technische Details zur Plattform und zum ersten Modell nannte Mazda jedoch nicht.

