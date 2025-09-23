Das erste Spiel für die PlayStation 6 ist offiziell

Kojima Productions lieferte heute eine kleine Preview für die Zukunft des Studios, passend zum 10. Jubiläum wollte man einen Blick auf die kommenden 10 Jahre werfen. Und darunter befindet sich auch schon das erste Next-Gen-Konsolenspiel.

Physint trägt den Slogan „Here comes the feeling“ und die ersten Schauspieler wurden mit Minami Hamabe, Don Lee und Charlee Fraser auch direkt bestätigt. Es wird ein Action-Spionage-Spiel und wird erst mit der neuen PS6-Ära erscheinen.

Gezeigt wurde natürlich noch nicht viel, davor stehen andere Projekte an, wie ein Film für Death Stranding oder OD, ein exklusives Spiel für die Xbox (wenn es das noch ist). Physint selbst hat bisher noch kein Datum (noch nicht einmal ein Jahr).

Bei Physint wird der Fokus jedoch auf der PlayStation liegen, denn Hermen Hulst war im Rahmen des Events zugeschaltet und warb für diesen Titel. Physint könnte sowas wie das „neue Metal Gear Solid“ und das finale Erbe und letzte Spiel von Hideo Kojima werden, so viele Projekte hat der 62-Jährige nicht mehr vor sich.