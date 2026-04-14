Das große Umdenken bei der Zukunft der Xbox

Die Xbox-Sparte bei Microsoft hat eine neue Chefin und diese scheint die Lage der Xbox ändern zu wollen. Man sollte sich, auch nach dieser Meldung, aber keine zu große Hoffnung machen, immerhin hat Satya Nadella weiterhin das letzte Wort.

Der Xbox Game Pass ist viel zu teuer

Doch laut The Verge hat Asha Sharma intern betont, dass beispielsweise der Xbox Game Pass mittlerweile zu teuer sei und nicht mehr genug für das Geld biete. Man benötigt daher ein „besseres Preis-Leistungs-Verhältnis“ und langfristig soll der „Game Pass zu einem flexibleren System weiterentwickelt“ werden, so die Chefin.

Diese ganzen Optimierungen „werden Zeit in Anspruch nehmen“ und man probiert bei Microsoft wohl ein paar Dinge aus. Die Erkenntnis, dass das Abo aber viel zu teuer für das Gebotene wurde, ist ein wichtiger Schritt. Wobei sich meine Hoffnung in Grenzen hält, denn am Ende wird der Fokus beim Abo immer auf Gewinn liegen.

Xbox bald wieder mit Exklusivspielen?

Laut Jez Corden von Windows Central gibt es intern aber noch eine Diskussion, denn man denkt wieder über Exklusivspiele für die Xbox nach. Bisher sind das aber nur „sehr große Diskussionen“ und eine Kursänderung wurde nicht beschlossen.

Ich glaube auch nicht, dass Microsoft diese Route wieder ändern wird, denn Satya Nadella denkt meistens kurzfristig und das würde den Umsatz kurzfristig extrem negativ beeinflussen, da man, falls man exklusive Spiele für die Xbox plant, auf den guten Umsatz der Sony PlayStation und Nintendo Switch verzichten müsste.

Klar, langfristig würde das die neue Xbox stärken und wenn sie sich wieder besser verkauft, würde mehr Geld über den eigenen Store kommen, aber ich glaube nicht, dass man den Einbruch für den langfristigen Erfolg in Kauf nimmt. Man hat zwar das Xbox-Team neu aufgestellt, der Chef von Microsoft bleibt aber eben der alte.