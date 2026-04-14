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Bloodborne: Sony überrascht mit offizieller Ankündigung

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Seit Jahren wünschen sich Fans von Bloodborne eine optimierte Version des Spiels für die PlayStation 5, einige hoffen sogar auf ein Remaster oder Remake und andere träumen sogar von einem Nachfolger. Doch Gerüchte sprachen neulich davon, dass FromSoftware das nicht möchte, da man lieber hauseigene Marken pushen will.

Viele dachten daher, dass die Marke tot ist, aber Sony hatte eine Idee, mit der man FromSoftware wohl nicht verärgert, denn man plant einen Film. Bloodborne wird als animierter Film von Jacksepticeye realisiert und ab 18 Jahren sein. Weitere Details stehen noch aus, viele Fans des Spiels äußerten sich bisher aber eher kritisch.

Ich habe Bloodborne nie gespielt, denn ich dachte, dass Sony und FromSoftware sicher eine optimierte Version für die PS5 veröffentlichen, da das Spiel so viele Fans hat. Vielleicht ist der Film aber auch ein positives Signal, dass wir da mehr rund um das Spiel sehen werden, wenn dieses Projekt erfolgreich für alle Beteiligten ist.

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13. April 2026 | Jetzt lesen →

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