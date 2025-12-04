Das haben Sky-Kunden in diesem Jahr geschaut

News

Es ist Dezember und somit die Zeit der Jahresrückblicke, auch wenn diese, und da stimme ich zu, eigentlich wenig sinnvoll im Dezember sind. Immerhin gibt es noch neue Inhalte und das Jahr hat noch einen vollen Monat. Aber es machen eben alle.

Bei Sky hat man daher auch die Highlights für 2025 veröffentlicht und zeigt, was die Kunden bei Sky und WOW am häufigsten geschaut haben. Rookie ist auf dem ersten Platz gelandet, aber auch HBO ist wieder mit mehreren Serien vertreten.

White Lotus, The Last of Us und Es sind vorne mit dabei, da es neue Inhalte gab, alte HBO-Inhalte dominieren aber auch immer wieder die Charts in der App. Das wird mit dem Start von HBO Max im nächsten Jahr also durchaus interessant.

Die Charts 2025 bei Sky und WOW

Top 2025 Serien

  • ‌#1 The Rookie Staffel 7
  • #2 The Last Of US,Staffel 2
  • #3 And Just Like That… Staffel 3
  • #4 ES: Welcome to Derry
  • #5 The White Lotus  Staffel 3
  • #6 Ghosts Staffel 4
  • #7 Blue Bloods – Crime Scene New York Staffel 14
  • #8 S.W.A.T. Staffel 8
  • #9 Chicago Fire Staffel 13
  • #10 FBI: Special Crime Unit Staffel 6

Top 2025 Filme

  • ‌#1 Twisters
  • #2 Ich – Einfach unverbesserlich 4
  • #3 Gladiator II
  • #4 Final Destination 6: Bloodlines
  • #5 Borderlands
  • #6 Ein Minecraft Film
  • #7 Weekend in Taipei
  • #8 Konklave
  • #9 Mr. No Pain
  • #10 Artic Convoy – Todesfalle Eismeer

Top 2025 Factuals

  • ‌#1 Rudi Völler – Es gibt nur einen
  • #2 Germanwings – Was geschah an Bord von Flug 9525?
  • #3 Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France
  • #4 Diese Ochsenknechts Staffel 4
  • #5 Das Nazi-Kartell
  • #6 Mythos Borussia – Eine Legende wird 125
  • #7 The Green River Killer: Vater, Ehemann, Serienmörder
  • #8 Der Tote von nebenan
  • #9 Love Scam – Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs
  • #10 Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

  1. Spiritogre 🏅
    sagt am

    Und wie viele Leute schauen Sky und WoW im Vergleich zu Netflix und Prime? Maximal doch 10 Prozent. Ich glaube also irgendwie nicht, dass diese „Hitliste“ irgendwas widerspiegeln kann, was 2025 wirklich populär war.

