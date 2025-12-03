Dienste

HBO Max kommt: Datum und Preise für Deutschland

Von
| 3 Kommentare

Bald geht es los und knapp einen Monat vor dem Start hat Warner endlich Details zu HBO Max in Deutschland kommuniziert. Wir wussten schon, dass es direkt im Januar losgeht, jetzt haben wir aber auch ein konkretes Datum: 13. Januar 2026.

HBO Max: Die Preise für Deutschland

Was zahlt man für HBO Max in Deutschland? Es gibt drei Abos. Einmal „Basis mit Werbung“ für 5,99 Euro im Monat, dann „Standard“ für 11,99 Euro im Monat und schließlich Premium für 16,99 Euro im Monat. Details zu den Abos sind unten.

Diese Preise sind „bis zum 31. Dezember 2026“ gültig, so Warner, ab 2027 zahlt man bei jedem Abo jeweils einen Euro mehr. Wobei ich stark davon ausgehe, dass wir in einem Jahr schon mehr als nur einen Euro für das Abo draufzahlen werden.

In jedem Tarif kann man das „Sport-Add-on“ für 3 Euro pro Monat hinzufügen, hier kann man „Eurosport 1 sowie Eurosport 2 (und) Radsport, Tennis und mehr in Live-Übertragungen“ erleben. Pro Abo gibt es fünf personalisierbare Profile, so Warner.

HBO Max: Die Inhalte für Deutschland

Mit dabei sind unter anderem The Seduction, All Her Fault, Es: Welcome to Derry, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The Sopranos, Task, The White Lotus, Euphoria, Industry sowie A Knight of the Seven Kingdoms. Die neue Serie rund um Game of Thrones startet am 19. Januar und ist direkt das große Highlight.

Darüber hinaus wird man The Pitt exklusiv bei HBO Max in Deutschland streamen können und bei den Filmen gibt es Superman, The Batman, Dune, Barbie, Harry Potter, Herr der Ringe und mehr, eine komplette Liste wurde nicht veröffentlicht.

In Deutschland wird man außerdem Inhalte von Leonine Studios und Constantin Film, man will also auch mit Inhalten wie Die Tribute von Panem anlocken. Ziel ist, dass man bei uns sehr zügig in die Top 3 der Streaminganbieter wandern möchte.

HBO Max: Die Abos für Deutschland

Basis mit Werbung:

  • Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen
  • Videoauflösung in Full-HD

Standard:

  • Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen
  • Videoauflösung in Full-HD
  • 30 Downloads (es gelten Beschränkungen)

Premium:

  • Auf 4 Geräten gleichzeitig streamen
  • 4K UHD & Dolby Atmos nach Verfügbarkeit
  • 100 Downloads (es gelten Beschränkungen)

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Bleiben die aktuellen HBO-Inhalte noch bei Sky? War da nicht was?

    Hatte jetzt ein Black-Friday-Angebot für das WOW Serien-und-Filme-Abo abgeschlossen, da wäre das sonst eher uncool, wenn Game of Thrones und The Last of Us weg wären. ^^

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Inhalte, die Sky bereits eingekauft hat, bleiben und werden dort auch auslaufen. House of the Dragon beispielsweise. Neue Inhalte, wie A Knight of the Seven Kingdoms, kommen nicht mehr. Vielleicht gibt es noch ein paar Ausnahmen, aber Warner will HBO Max pushen und wird daher nicht zu viele Highlights abgeben.

      1. Stefan K. 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Puh, hab ich mir das doch richtig gemerkt. Bin eher gespannt, ob HBO Max dann bei Magenta MegaStream mit aufgenommen wird. Das könnte dann für mich wiederum spannend werden, vor allem, was das dann Mehr kosten soll.

