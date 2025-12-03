HBO Max kommt: Datum und Preise für Deutschland

Bald geht es los und knapp einen Monat vor dem Start hat Warner endlich Details zu HBO Max in Deutschland kommuniziert. Wir wussten schon, dass es direkt im Januar losgeht, jetzt haben wir aber auch ein konkretes Datum: 13. Januar 2026.

HBO Max: Die Preise für Deutschland

Was zahlt man für HBO Max in Deutschland? Es gibt drei Abos. Einmal „Basis mit Werbung“ für 5,99 Euro im Monat, dann „Standard“ für 11,99 Euro im Monat und schließlich Premium für 16,99 Euro im Monat. Details zu den Abos sind unten.

Diese Preise sind „bis zum 31. Dezember 2026“ gültig, so Warner, ab 2027 zahlt man bei jedem Abo jeweils einen Euro mehr. Wobei ich stark davon ausgehe, dass wir in einem Jahr schon mehr als nur einen Euro für das Abo draufzahlen werden.

In jedem Tarif kann man das „Sport-Add-on“ für 3 Euro pro Monat hinzufügen, hier kann man „Eurosport 1 sowie Eurosport 2 (und) Radsport, Tennis und mehr in Live-Übertragungen“ erleben. Pro Abo gibt es fünf personalisierbare Profile, so Warner.

HBO Max: Die Inhalte für Deutschland

Mit dabei sind unter anderem The Seduction, All Her Fault, Es: Welcome to Derry, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The Sopranos, Task, The White Lotus, Euphoria, Industry sowie A Knight of the Seven Kingdoms. Die neue Serie rund um Game of Thrones startet am 19. Januar und ist direkt das große Highlight.

Darüber hinaus wird man The Pitt exklusiv bei HBO Max in Deutschland streamen können und bei den Filmen gibt es Superman, The Batman, Dune, Barbie, Harry Potter, Herr der Ringe und mehr, eine komplette Liste wurde nicht veröffentlicht.

In Deutschland wird man außerdem Inhalte von Leonine Studios und Constantin Film, man will also auch mit Inhalten wie Die Tribute von Panem anlocken. Ziel ist, dass man bei uns sehr zügig in die Top 3 der Streaminganbieter wandern möchte.

HBO Max: Die Abos für Deutschland

Basis mit Werbung:

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Videoauflösung in Full-HD

Standard:

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Videoauflösung in Full-HD

30 Downloads (es gelten Beschränkungen)

Premium: