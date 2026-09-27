Super Mario Galaxy Film, War und mehr: Neue Inhalte für Sky und WOW

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Oktober 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi S1-3 (1.10.)

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle S1-2 (2.10.)

War S1 (5.10.)

Wild Heroes: Die Zoo-Helden von Auckland S4 (7.10.)

Haveltod – Ein Potsdam-Krimi (7.10.)

S.W.A.T. Exiles S1 (9.10.)

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi S1-4 (9.10.)

Alarm für Cobra 11 S14-27 (10.10.)

Anwälte der Toten – Die schlimmsten Serienkiller der Welt S1-8 (13.10.)

Einfach überirdisch! S2 (14.10.)

Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi (14.10.)

Numb3rs – Die Logik des Verbrechens S1-6 (15.10.)

Fights, Camera, Action! S3 (19.10.)

Orte des Schreckens (20.10.)

Alpentod – Ein Bergland-Krimi S1-2 (21.10.)

Müller-Wohlfahrt – Der Arzt der Champions (23.10.)

Suburban Nightmare: The Menendez Brothers (23.10.)

Killer Stories – Den Mördern auf der Spur S5 (26.10.)

Morden auf Öd – Ein Insel-Krimi S1 (26.10.)

Charmed by the Devil (29.10.)

Filme

Der Super Mario Galaxy Film (2.10.)

Forbidden Floor: The Home (3.10.)

The Orphans (9.10.)

The Moment (10.10.)

Exit Protocol – Killer vs. Killer (16.10.)

Miau & Wau (17.10.)

My Mother’s Wedding (23.10.)

Night Patrol (24.10.)

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