Das ist der neue Beats-Kopfhörer von Apple

Es gab mal das Gerücht, dass Apple neben den teuren AirPods Max auch an einer günstigeren Version für den Sport arbeitet, die wir bis heute aber nie gesehen haben. Nun, jede Wette, dass das der neue Beats 360 ist und sich der Plan nur geändert hat. Aber der Beats 360 könnte auch einen Nachteil mitbringen.

Laut Produktseite von Amazon, die man bei Reddit entdeckt hat, gibt es ANC, es gibt eine Akkulautzeit „für den ganzen Tag“ (wir haben keine genaue Angabe), es gibt Polster, die man tauschen kann (wie bei den AirPods Max) und es ist der erste Over-Ear-Beats-Kopfhörer mit IPX4-Zertifizierung (daher der Sport-Fokus).

Was aber fehlt, ist der Apple H2. Das ist zwar noch nicht ganz sicher, aber damit wirbt Beats auch, wenn man den Chip verbaut hat. Vielleicht wollte Apple den Beats 360 aber auch nicht zu attraktiv bei einem Preis von 300 Dollar machen. Ein Datum gibt es noch nicht, aber dieser Beats-Kopfhörer dürfte sehr zeitnah erhältlich sein.

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