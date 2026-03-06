Mobilität

Mercedes plant elektrische A-Klasse „in drei Jahren“

Autor-Bild
Von
Google News
|

Mercedes hat bereits bestätigt, dass man eine elektrische A-Klasse plant und das ein sehr attraktives Elektroauto werden soll. Ein Verbrenner wäre allerdings auch möglich, denn „die MMA-Plattform ist flexibel, was großartig ist“, so Robert Lesnik.

Im Gespräch mit Auto Express hat er aber auch betont, dass „die A-Klasse erst in drei Jahren kommt“ (sprich die neue, die aktuelle wird länger gebaut, wandert aber nach Ungarn). Und man hat auch schon eine grobe Vorstellung beim neuen Design.

Die nächste A-Klasse sollte eher eine stilvolle Cab-Back-Karosserie als eine Cab-Forward-Karosserie haben.

Das bedeutet, dass man den „klassischen“ Weg beim Design wählt und es nicht wie beim EQE oder EQS mit einer kurzen Fronthaube angeht. Technische Details sind bisher noch nicht bekannt, aber da dürfte viel Technik aus dem CLA drinstecken.

BMW i3 kommt: Datum für den elektrischen 3er steht

BMW hat sich in den letzten Wochen auf die Produktion des neuen i3 vorbereitet und bringt nach dem ganz neuen…

5. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes plant elektrische A-Klasse „in drei Jahren“
Weitere Neuigkeiten
Peugeot nennt Preis für neuen E-408
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Safety Gate Report: Warnmeldungen steigen auf Rekordhoch
in Handel
Elli: Volkswagen Charging erreicht eine Million öffentliche Ladepunkte in Europa
in Mobilität
Solar
Deutschlands Strommix: Solarstrom legt stark zu, Windkraft verliert Anteile
in Gesellschaft
Vivid überschreitet 100.000 KMU-Kunden und erweitert Treasury-Angebot
in Fintech
Firefox „Nova“: Mozilla plant modernisierte Benutzeroberfläche mit optionalen Designmodi
in Software
Parallels Desktop: MacBook-Neo-Kompatibilität noch nicht bestätigt
in Software
In China startet die Zukunft der Elektromobilität
in Mobilität
Die PlayStation 6 kommt „Ende 2027 oder Anfang 2028“
in Gaming
MacBook Neo: Apple äußert sich zum Namen
in Computer