Mercedes plant elektrische A-Klasse „in drei Jahren“

Mercedes hat bereits bestätigt, dass man eine elektrische A-Klasse plant und das ein sehr attraktives Elektroauto werden soll. Ein Verbrenner wäre allerdings auch möglich, denn „die MMA-Plattform ist flexibel, was großartig ist“, so Robert Lesnik.

Im Gespräch mit Auto Express hat er aber auch betont, dass „die A-Klasse erst in drei Jahren kommt“ (sprich die neue, die aktuelle wird länger gebaut, wandert aber nach Ungarn). Und man hat auch schon eine grobe Vorstellung beim neuen Design.

Die nächste A-Klasse sollte eher eine stilvolle Cab-Back-Karosserie als eine Cab-Forward-Karosserie haben.

Das bedeutet, dass man den „klassischen“ Weg beim Design wählt und es nicht wie beim EQE oder EQS mit einer kurzen Fronthaube angeht. Technische Details sind bisher noch nicht bekannt, aber da dürfte viel Technik aus dem CLA drinstecken.