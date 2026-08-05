Google Assistant wird nächsten Monat eingestellt

Google informiert laut einigen US-Medien aktuell erste Nutzer, dass der Google Assistant ab dem 4. September eingestellt wird. Das Ende steht seit über einem Jahr fest, bereitete aber noch Probleme, daher wurde es immer wieder verschoben.

In einem Monat ist dann also Schluss, dann muss man Google Gemini nutzen, wenn man weiterhin im Ökosystem von Google unterwegs sein möchte. Dies gilt für alle Smartphones mit Android und für Tablets sowie Wearables wie die Smartwatches.

Laut Google wird es aber ein paar Tage oder Wochen dauern, bis man alle Nutzer umgestellt hat, wer unbedingt will und Glück hat, der kann den Google Assistant also noch länger nutzen. Google sagt nicht, wann wirklich endgültig Schluss ist.

Google Assistant in Autos verfügbar

Eine Ausnahme bleibt aber weiterhin bestehen, denn Autos mit Android Automotive, die Google-Dienste nutzen, können weiterhin auf den Google Assistant zugreifen. Da wird gerade Google Gemini verteilt, der Rollout wird aber noch lange dauern.

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