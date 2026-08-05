Firmware und Updates

One UI 9.5: Samsung bereitet sich auf größeres Android-Update vor

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Samsung dürfte in den kommenden Wochen das Galaxy S26 FE vorstellen, wenn man sich treu bleibt, dann kommt es im September auf den Markt. Bei SamMobile konnte man jetzt sogar schon die Firmware für das neue Modell auftreiben.

Diese bringt keine große Überraschung mit, man bekommt die gleichen Funktionen und Wallpaper, wie bei den anderen S26-Modellen auch. Aber laut Quelle gibt es dort schon den Hinweis für One UI 9.5, das kommende Android-Update für 2027.

Es ist davon auszugehen (falls Samsung seine Strategie nicht ändert), dass wir One UI 9.5 erst mit der Galaxy S27-Reihe nächstes Jahr sehen werden, aber vielleicht folgt zeitnah die Beta, auf die man sich kurz nach dem FE-Modell vorbereitet.

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