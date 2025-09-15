Gaming

Das leistet angeblich die PlayStation 6

Der YouTube-Kanal „Moore’s Law Is Dead“ lieferte uns vor allem vor der PlayStation 5 Pro viele Details und lag damit in den meisten Fällen richtig. Er hat sich also einen Namen als zuverlässige Sony-Quelle geschaffen – und macht jetzt direkt weiter.

Da diese PlayStation-Generation aber abgehakt ist, fokussieren wir uns so langsam auf die mögliche PlayStation 6, über die der YouTuber auch schon häufiger sprach. So auch jetzt, denn er hat die möglichen Spezifikationen der neuen Konsole für uns:

Es wäre außerdem denkbar, dass wir Raytracing auf dem Level einer RTX 5090 mit der PlayStation 6 sehen werden, denn Sony arbeitet hier auch mit Upscaling. Diese Daten sind übrigens nur für die stationäre Konsole und nicht den neuen Handheld.

