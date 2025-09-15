News

Marvel: Neue Details zu zwei PlayStation-Spielen

Sony setzt weiterhin auf Marvel bei kommenden PlayStation-Spielen, das hat sich bisher als äußerst lukrativ und erfolgreich herausgestellt. Zwei Spiele sind in den kommenden Jahren geplant und eines davon wurde auch schon offiziell bestätigt.

Die Rede ist von Wolverine, was angeblich noch in diesem Monat gezeigt werden soll. Laut Quellen von MP1st sei das Spiel, wie es der Leak von Insomniac Games vor zwei Jahren andeutete, für 2026 vorgesehen und dabei bleibt es weiterhin.

Das zweite Spiel war damals für 2025 vorgesehen, denn Venom sollte ein eigenes Spiel für die PS5 bekommen. Bisher haben wir davon noch nichts gehört und es ist unklar, wann das Spiel erscheint. Laut Quelle ist es aber noch aktiv in Entwicklung.

Pläne können sich ändern, das haben wir bei Spider-Man 2 gesehen, wo eigentlich drei DLCs vorgesehen waren. Keines davon kam am Ende. Der Fokus rückte schnell auf Spider-Man 3. Womöglich haben sich die Pläne bei Venom seit dem Leak auch geändert, vielleicht wurde das Projekt auch größer, als man vorgesehen hatte.

Mit Blick auf Wolverine gibt es aber nur zwei Optionen: Venom wird noch ein kleiner Überraschungs-Titel für Ende 2025 oder es wird eher 2027. Klar, zwei Marvel-Spiele für die PS5 in einem Jahr sind auch möglich, daran glaube ich aber nicht.

Persönlich würde es mich natürlich freuen, wenn Venom noch als Spiel für Ende 2025 vorgesehen ist. Vielleicht gelingt Sony damit (wie bei Astro Bot letztes Jahr, da lagen auch nur vier Monate zwischen Ankündigung und Marktstart und man lieferte das Spiel des Jahres 2024) doch noch eine kleine Überraschung für 2025.

