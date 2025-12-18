Gaming

Blizzard: „Das wird unser bisher größtes Jahr“

Im Gespräch mit Variety hat sich Johanna Faries von Blizzard Entertainment zu einer durchaus interessanten Aussage hinreißen lassen, denn er spricht vom bisher größten Jahr für Blizzard, welches 2026 ansteht. Und es sei eine Aussage, die man nicht einfach so tätigt, dieses Statement habe man sich ganz genau überlebt.

Blizzard hat viel in die „ikonischen Marken und das komplette Portfolio an Spielen investiert“ und nächstes Jahr werden wir einiges sehen. Was genau? Das sagt sie natürlich nicht, aber bei Blizzard hat man sich überlegt, was Fans wollen, und das will man liefern. Ich hoffe, dass das nicht einfach nur noch mehr WoW sein wird.

