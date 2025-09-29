Das neue iPhone ist für Xiaomi ein echtes Problem

Apple hat mit dem normalen iPhone 17 in diesem Jahr endlich ein gutes und sehr empfehlenswertes Basispaket abgeliefert. In den letzten Jahren hielt man gewisse Funktionen zurück, die in der Branche bereits Standard waren, was allerdings die Konkurrenz freute. Doch durch das große Upgrade gerät diese jetzt unter Druck.

Laut Ming-Chi Kuo performt die neue 17er-Reihe, die Xiaomi extra mit Blick auf das iPhone so genannt hat (es gibt kein Xiaomi 16 und man bedient sich sogar dem „Pro Max“ als Bezeichnung), schlechter als erwartet. In China kommt das Xiaomi 17 schlechter als erwartet an, weil es laut Quelle vom iPhone 17 „outperformt“ wird.

Die Quelle hat erfahren, dass die komplette 17er-Reihe von Xiaomi um bis zu 20 Prozent schlechter als erwartet ankommt und geht daher davon aus, dass Xiaomi eventuell mit Rabatten kontern wird. Aktuell sieht es aber so aus, als ob die neue Flaggschiff-Reihe vielleicht sogar unter den Stand des Vorgängers fallen wird.

Vielleicht wäre es langsam an der Zeit, dass Xiaomi seine Smartphone-Strategie überdenkt, denn bei uns startet gerade das Xiaomi 15T, während man in China das nächste „echte“ Flaggschiff bringt. Klar, China ist ein wichtiger Markt, aber Apple geht die Sache globaler an und bekommt dementsprechend mehr Aufmerksamkeit.