So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus

Xiaomi bestätigte gestern, dass man die 16 überspringt und sich Apple bei der Zahl anschließt und wir in diesem Jahr das Xiaomi 17 sehen. Doch nicht nur das, die anderen Modelle heißen Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max – wie beim iPhone.

Jetzt gibt es auch ein erstes Bild des Xiaomi 17 Pro Max, welches ebenfalls einen großen Kamerabuckel hinten hat, wie das iPhone 17 Pro Max. Doch Xiaomi nutzt den Platz etwas anders und hat ein recht großes Display auf die Rückseite gepackt.

Die Bilder wurden von Xiaomi bei Weibo veröffentlicht und wir werden in nächster Zeit sicher auch mehr (und die anderen Modelle) sehen, denn Xiaomi arbeitet gerne mit Teasern und zeigt viele Dinge vor dem eigentlichen Event (Ende September).