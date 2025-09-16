So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus
Xiaomi bestätigte gestern, dass man die 16 überspringt und sich Apple bei der Zahl anschließt und wir in diesem Jahr das Xiaomi 17 sehen. Doch nicht nur das, die anderen Modelle heißen Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max – wie beim iPhone.
Jetzt gibt es auch ein erstes Bild des Xiaomi 17 Pro Max, welches ebenfalls einen großen Kamerabuckel hinten hat, wie das iPhone 17 Pro Max. Doch Xiaomi nutzt den Platz etwas anders und hat ein recht großes Display auf die Rückseite gepackt.
Die Bilder wurden von Xiaomi bei Weibo veröffentlicht und wir werden in nächster Zeit sicher auch mehr (und die anderen Modelle) sehen, denn Xiaomi arbeitet gerne mit Teasern und zeigt viele Dinge vor dem eigentlichen Event (Ende September).
Also ich finde es wieder mal sehr Bemerkenswert, dass „plötzlich“ jeder von Apple kopiert (angeblich).
Dieser Kamerabuckel wurde NICHT von Apple erfunden und den gab es bei etlichen anderen Herstellern schon lange vorher.
Natürlich verstehe ich, dass hier in diesem Artikel mit Apple allgemein verglichen wird, aber das Apple selbst diesen Kamerabuckel von anderen Herstellern kopiert hat wird irgendwie ganz selten erwähnt…
Warum bringen aktuell nur noch chinesische Firmen innovative neue Produkte raus. Sind die großen alle satt oder trauen sich nichts mehr?
Exakt. Stammkunden und Ökosystem, das zählt. Sie müssen niemanden von sich überzeugen, sie müssen ihre Kunden nur halten. Und der Vorteil ist, dass die Gewinnmarge mit dieser Taktik auch noch besser ist.
Ich würde mir das Gerät nicht kaufen, aber finde ich ehrlich gesagt ziemlich nice 😄