Das neue Pokémon verkauft sich wieder extrem gut

Die Kritik an der Optik bei. den Pokémon-Spielen wird jedes Jahr lauter und man muss auch sagen, dass sich die Spiele in einem echt miserablen Zustand befinden.

Doch das scheint viele nicht zu stören, was ja auch vollkommen okay ist, und daher wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Pokémon-Legenden: Z-A hat sich bereits am ersten Wochenende 5,8 Millionen Mal verkauft, das wurde heute mitgeteilt.

Etwa die Hälfte der Käufer hat bereits eine Nintendo Switch 2 und Daten aus Japan zeigen, dass das Spiel vor allem dort populär ist und über 1,5 Millionen Verkäufe aus dem Heimatland kommen. Doch so lange sich die Spiele weiterhin wie geschnitten Brot verkaufen, müssen Nintendo und The Pokémon Company nichts daran ändern.