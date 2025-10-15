Der desaströse Zustand der Pokémon-Spiele

Morgen erscheint Pokémon-Legenden: Z-A für die Nintendo Switch und Switch 2 und wer dachte, dass da im Launch-Jahr einer neuen Konsole endlich mal ein Titel mit zeitgemäßer Grafik kommt, der liegt komplett daneben. Ich habe mir gestern das Video von Gamestar angeschaut und das zeigt einen desaströsen Zustand.

Das Gameplay macht zwar weiterhin Spaß und wurde auch gut weiterentwickelt, aber das steckt wohl in einer langweiligen Story und hinter einer Grafik, bei der in der heutigen Zeit selbst jedes 0815-Handyspiel besser aussieht. Und ja, Grafik alleine ist nicht alles, auch die Switch 2 ist keine PS5, aber es geht hier um mehr.

Pokémon: Keine Liebe zum Spiel

Wenn ich mir das Video so anschaue, dann ist vor allem das Leveldesign für ein Spiel, welches immerhin 60 Euro kostet, irre. Schaut euch mal die Vergleiche mit den alten DS-Spielen an, selbst da steckt mehr Liebe im Detail. Und die Studios von Nintendo selbst haben schon oft gezeigt, was man aus der Switch holen kann.

Das ist, wie es im Fazit am Ende gut zusammengefasst wird, dreist. Und wie dort angemerkt wird, wahrscheinlich wird sich auch dieses Spiel wieder gut verkaufen und die Kasse klingeln lassen. Mich macht das aber ehrlich gesagt traurig, was The Pokémon Company und Game Freak da abliefern, das wäre wirklich nicht nötig.

Ich verstehe, dass man die lukrative Marke mittlerweile bis auf den letzten Euro ausschlachtet, aber muss man echt jeden Cent herausholen? Wäre es wirklich nicht okay, wenn man etwas mehr Geld in die Liebe zum Detail steckt? Muss so eine Marke komplett auf Gewinnmaximierung ausgelegt werden und so aussehen?

Als jemand, der mit Pokémon aufgewachsen ist, erst bei einem Urlaub in den USA, wo das schon ein großes Thema war, später daheim mit dem Game Boy und auch den Sammelkarten als Kind, ärgert mich das. Und das Schlimme ist wirklich, dass das Kunden ausreicht und sich diese Reihe immer und immer wieder verkauft.

Das Spielprinzip selbst gefällt mir bis heute, aber dank des technischen Zustands bin ich mittlerweile raus. Ich hoffe wirklich, dass die Optik des Leaks gestern nicht nur ein Konzept ist, denn das weckt Hoffnung. Ein gutes und schönes Pokémon haben wir aber vielleicht einfach nicht verdient, dazu ist die Marke zu beliebt.

