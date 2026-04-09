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Das neue Produkt von Dyson ist eher ungewöhnlich

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Dyson hat ein, für die Marke, ungewöhnliches Produkt mit dem HushJet Mini Cool vorgestellt, denn es handelt sich um einen kompakten Ventilator zu Mitnehmen.

Falls euch der Name bekannt vorkommt, dann ist das kein Zufall, denn er soll sich optisch am Dyson HushJet orientieren, sieht aber ein bisschen wie ein Produkt von einer schlüpfrigen Webseite aus. Bei den Farben hat man laut Dyson zum Start die Wahl zwischen „Cobalt/Blau“, „Karneol/Rot“ sowie „Ceramic Pink/Roségold“.

Besonders stolz ist man auf die Lautstärke, denn selbst im Boost-Modus bleibt der HushJet Mini Cool bei unter 72,5 Dezibel, in der ersten Stufe liegt er bei 52 Dezibel.

Der Akku mit 5.000 mAh soll für bis zu sechs Stunden reichen und geladen wird über eine Ladestation für den Tisch oder USB C. Zubehör, wie ein Reisebeutel oder eine Halterung für den Kinderwagen, hat Dyson laut eigenen Angaben geplant.

Doch es wäre nicht Dyson, wenn da nicht ein stolzer Preis auf dem Schild stehen würde, denn mit 99 Euro ist der HushJet Mini Cool für diese Kategorie durchaus teuer. In den USA startet er noch diese Woche, bei uns aber erst im April oder Mai.

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9. April 2026 | Jetzt lesen →

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