Skoda überrascht mit einem ganz neuen Gadget

In der heutigen Zeit haben selbst die günstigsten Kopfhörer auf dem Markt eine aktive Geräuschunterdrückung, auch als ANC bekannt. Und das ANC in den teuren Modellen wird immer besser, manche schirmen einen komplett von der Umwelt ab.

Bei Skoda hat man daher die DuoBell entwickelt, eine Fahrradklingel, die man selbst mit ANC-Kopfhörer hören soll. Diese Klingel nutzt eine Frequenz, welche laut Skoda fast alle Kopfhörer nicht unterdrücken, das soll die Sicherheit im Verkehr steigern.

Kaufen kann man diese Klingel von Skoda noch nicht, aber das hier ist kein später Aprilscherz und man möchte die DuoBell auf den Markt bringen. Daher hat man ihr direkt ein eigenes und schönes Design spendiert, was an „Modern Solid“ erinnert.

Eine wirklich überraschende Ankündigung, wie ich finde, und natürlich auch ein eher riskanter Monat für so einen Beitrag. Ich bin mal auf das fertige Produkt von Skoda gespannt, hier arbeitet man übrigens mit Wissenschaftlern zusammen.