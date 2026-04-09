Mobilität

Skoda überrascht mit einem ganz neuen Gadget

Autor-Bild
Von
Google News
|

In der heutigen Zeit haben selbst die günstigsten Kopfhörer auf dem Markt eine aktive Geräuschunterdrückung, auch als ANC bekannt. Und das ANC in den teuren Modellen wird immer besser, manche schirmen einen komplett von der Umwelt ab.

Bei Skoda hat man daher die DuoBell entwickelt, eine Fahrradklingel, die man selbst mit ANC-Kopfhörer hören soll. Diese Klingel nutzt eine Frequenz, welche laut Skoda fast alle Kopfhörer nicht unterdrücken, das soll die Sicherheit im Verkehr steigern.

Kaufen kann man diese Klingel von Skoda noch nicht, aber das hier ist kein später Aprilscherz und man möchte die DuoBell auf den Markt bringen. Daher hat man ihr direkt ein eigenes und schönes Design spendiert, was an „Modern Solid“ erinnert.

Eine wirklich überraschende Ankündigung, wie ich finde, und natürlich auch ein eher riskanter Monat für so einen Beitrag. Ich bin mal auf das fertige Produkt von Skoda gespannt, hier arbeitet man übrigens mit Wissenschaftlern zusammen.

Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Volkswagen überrascht: Keine neuen Elektroautos für US-Markt

Die Lage in den USA hat sich verändert und daher hat sich Volkswagen jetzt dazu entschieden, dass man vorerst einen…

9. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Skoda überrascht mit einem ganz neuen Gadget
Weitere Neuigkeiten
BMW nennt Datum für neues Elektro-Flaggschiff
in Mobilität
Sony plant wohl PlayStation-Event nächste Woche
in Gaming
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen überrascht: Keine neuen Elektroautos für US-Markt
in Mobilität
Disney zweifelt an der Zukunft der Avatar-Filme
in Unterhaltung
iPhone Ultra: Falt-iPhone soll mehr als 2.000 Dollar kosten
in Smartphones
Youtube Tv Header
Kein Entkommen mehr: YouTube dreht die Werbeschraube auf TV-Geräten weiter
in Unterhaltung
Nothing Phone 4a: Firmware-Update umfasst April-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und Updates
„Beliebteste Bank“: ING holt sich den Titel schon wieder
in Fintech
Sky Logo Header
Sky startet neuen Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
in Schnäppchen
waipu.tv Osteraktion mit HBO Max – Streaming-Bundle für 6,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update