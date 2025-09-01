Das Problem der Apple AirPods Max

Apple wird vorerst keine neuen AirPods Max auf den Markt bringen, eine zweite und vollwertige Generation ist nicht vorgesehen, so Mark Gurman. USB C und ein paar neue Farben müssen ausreichen, mehr gibt es bei Apple auf absehbare Zeit nicht.

Der Kopfhörer ist „zu beliebt, als dass Apple den Verkauf einstellen wird, und nicht beliebt genug, als dass das Unternehmen viel Zeit und Geld in die Entwicklung einer neuen Version investieren würde“, so Mark Gurman im Bloomberg-Newsletter.

Das passt nicht ganz zu der Aussage von Ming-Chi Kuo, der eine neue Generation für 2027 in den Raum warf. Zwei durchaus gute Quellen, die sich hier also nicht so ganz einig sind, vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte. Vielleicht kommt ein neues Over Ear-Modell, vielleicht aber einfach kein (Max-)Flaggschiff.