Audio

Das Problem der Apple AirPods Max

Autor-Bild
Von
|
Apple Airpods Max Header

Apple wird vorerst keine neuen AirPods Max auf den Markt bringen, eine zweite und vollwertige Generation ist nicht vorgesehen, so Mark Gurman. USB C und ein paar neue Farben müssen ausreichen, mehr gibt es bei Apple auf absehbare Zeit nicht.

Der Kopfhörer ist „zu beliebt, als dass Apple den Verkauf einstellen wird, und nicht beliebt genug, als dass das Unternehmen viel Zeit und Geld in die Entwicklung einer neuen Version investieren würde“, so Mark Gurman im Bloomberg-Newsletter.

Das passt nicht ganz zu der Aussage von Ming-Chi Kuo, der eine neue Generation für 2027 in den Raum warf. Zwei durchaus gute Quellen, die sich hier also nicht so ganz einig sind, vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte. Vielleicht kommt ein neues Over Ear-Modell, vielleicht aber einfach kein (Max-)Flaggschiff.

Apple Airpods Header

Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an

Apple plant neue AirPods Pro 3 für 2025 und könnte diese bereits auf dem Event in ein paar Tagen (am…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Das Problem der Apple AirPods Max
Weitere Neuigkeiten
Mercedes Benz Amg Eqe Front
Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein
in Mobilität
Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft
in Mobilität
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Neuer Chef und neues Elektro-Flaggschiff
in Mobilität
90 g statt 100 g: Verbraucherzentrale verklagt Milka
in Handel
Apple Event September 2021 Header
Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026
in Dienste
Steam Deck Oled Weiss
PlayStation 6 Portable: Neuer Handheld von Sony mit TV-Modus
in Gaming
Volvo S90 Detail Header
Volvo hat keine Zukunft für Kombis geplant
in Mobilität
Skoda überrascht mit neuem Elektroauto
in Mobilität
Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit
in Mobilität
Samsung Galaxy A17 5G vorgestellt – Neues Smartphone mit großem Display und langer Laufzeit
in Smartphones