Apple AirPods Max 2 kommen: Es gibt erste Details
Apple aktualisierte zwar die AirPods Max und spendierte dem ersten und bisher einzigen Over-Ear-Kopfhörer einen neuen Port (USB C) und neue Farben, aber eine neue Generation blieb bisher aus. Und diese wird auch noch eine Weile dauern.
Doch es soll eine „neue und leichtere“ Version der Apple AirPods Max kommen, so Ming-Chi Kuo, die Produktion steht für 2027 an. Das Gewicht ist einer der größten Kritikpunkte bei diesem Kopfhörer von Apple, das scheint man also anzugehen.
Ein Over-Ear-Kopfhörer bleibt also im Portfolio der AirPods, aber wenn man sich die Entwicklung der AirPods Max und den Zeitpunkt der neuen Version anschaut, dann hat das Modell keine Priorität und wird sicher kaum Gewinn bei Apple einbringen.
Apple AirPods 4: Mein Fazit als Video
2027?! Ohje…
Also das Gewicht stört bei den Airpod Max überhaupt nicht. Auch nach mehreren Stunden sitzen sie noch angenehm auf dem Kopf im Vergleich zu vielen anderen und leichteren Kopfhörer. Der größte Kritikpunkt ist die Akkulaufzeit und das man sie nicht abschalten kann, wodurch sie sich von alleine leeren. Gerade hochwertigere Materialien sind mir wichtiger als Plastikbomber wie bei Sony.
Mir ist die Soundqualität am wichtigsten und die Sony sollen doch besser klingen.