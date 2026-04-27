Firmware und Updates

Das sind die neuen App-Icons von Google

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Google News
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Google Pixel 9 Pro Front

Google überarbeitet seine App-Icons und statt oft langweiliger Formen in einem weißen Kreis, bekommen wir hier und da wieder richtige Icons für die Dienste bei Google. Im Fokus steht dabei ein sanfter Farbverlauf, der mir sehr gut gefällt.

Einige haben diesen Stil sicher schon gesehen, Dienste wie Google Maps nutzen diesen Icon-Stil bereits. Bei 9TO5Google hat man jetzt die Icons für alle Dienste von Google gefunden, die wir in den nächsten Wochen nach und nach sehen werden.

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Seit Jahren träume ich von einem E-Reader mit einem farbigen E-Ink-Display in der Größe eines Comics, denn für Bücher bevorzuge…

26. April 2026 | Jetzt lesen →

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