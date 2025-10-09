Mobilität

Das sind die Segment-Spitzenreiter im deutschen Pkw-Markt

Autor-Bild
Von
|
The New Volkswagen Id.3
Martin Meiners

Die Neuzulassungsstatistik für den Monat September 2025 zeigt Veränderungen bei den führenden Pkw-Modellen in einzelnen Segmenten und bei alternativen Antrieben. Einige Segmente und Antriebsarten verzeichneten Modellwechsel, während andere ihre Spitzenreiter beibehielten.

Im Segment Obere Mittelklasse war im September 2025 der VW ID.7 das zulassungsstärkste Modell, während im Bereich der Großraum-Vans der Dacia Jogger an der Spitze lag.

In den übrigen Segmenten blieben die Spitzenreiter des Vormonats bestehen, darunter der VW Golf in der Kompaktklasse und der VW Passat in der Mittelklasse.

Insgesamt wurden im Berichtsmonat 235.528 Pkw neu zugelassen, was einem Anstieg von 12,8 % gegenüber dem September 2024 entspricht.

Spitzenreiter bei alternativen Antrieben im Überblick

Bei den alternativen Antriebsarten kam es im Vergleich zum Vormonat zu zwei Modellwechseln: Der BYD Seal U führte die Plug-in-Hybrid-Neuzulassungen an, während bei den Hybriden ohne Plug-in der VW Golf die meisten Neuzulassungen erzielte.

Bei den Elektrofahrzeugen (BEV) blieb der VW ID.3 an der Spitze, und der Toyota Mirai war (als quasi einzig verfügbares Fahrzeug wenig überraschend) führend bei Fahrzeugen mit Brennstoffzelle. Der Toyota Yaris war erneut Spitzenreiter bei den Voll-Hybriden.

Der Dacia Sandero erzielte die meisten Neuzulassungen unter Fahrzeugen mit Gasantrieb, während für Wasserstoffantriebe keine Neuzulassungen registriert wurden.

Neuzulassungszahlen ausgewählter Modelle im September 2025

  • Toyota Aygo: 2.477 Neuzulassungen, 37,0 % Anteil im Segment Minis
  • Opel Corsa: 4.415 Neuzulassungen, 14,8 % Anteil im Segment Kleinwagen
  • VW Golf: 7.486 Neuzulassungen, 18,2 % Anteil im Segment Kompaktklasse
  • VW ID.7: 2.597 Neuzulassungen, 25,5 % Anteil im Segment Obere Mittelklasse
  • Dacia Jogger: 1.014 Neuzulassungen, 29,8 % Anteil im Segment Großraum-Vans
  • BYD Seal U: 1.709 Neuzulassungen, 6,2 % Anteil bei Plug-in-Hybriden
  • VW Golf (Hybrid): 2.477 Neuzulassungen, 3,6 % Anteil bei Hybriden
  • … weitere Details in der Pressemeldung (PDF)

Die Zahlen verdeutlichen, dass trotz einzelner Modellwechsel die Mehrheit der Segmentspitzenreiter konstant blieb. Aus meiner Sicht zeigt diese Übersicht die aktuelle Marktstabilität, gleichzeitig lassen sich die aufkommenden Modelle im Bereich Plug-in-Hybrid und Obere Mittelklasse als Indikatoren für veränderte Käuferpräferenzen erkennen.

Fabian Kirchbauer Photography

BMW blickt auf Wachstum, doch es gibt mehrere Probleme

Auf den ersten Blick klingt ein Wachstum von 8,8 Prozent nach einem starken Quartal und BMW kann mit 588.300 verkauften…

8. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das sind die Segment-Spitzenreiter im deutschen Pkw-Markt
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone und Westconnect erweitern Glasfaser-Kooperation
in Vodafone
Anke Engelke spielt Zugchefin in neuer DB-Serie
in Mobilität
Euro Bank Geld
Ab heute wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix bringt Spiele auf euren TV daheim
in Dienste
Volkswagen Bank startet Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
in Fintech
Rivian setzt mehr auf Google und lehnt Apple ab
in Mobilität
Valve Steamos Steam Deck
Neue Gaming-Hardware: Valve könnte noch 2025 loslegen
in AR und VR
Vivid Money startet Kartenterminal mit Sofortauszahlung
in Fintech
Apple iPhone Fold soll einen Materialmix für mehr Stabilität nutzen
in Smartphones
Google Pixel Watch Analog Header
Google Pixel Watch: Wear OS 6 für alte Uhren ist da (mit einer Ausnahme)
in Firmware und OS