Marktgeschehen

Hybride dominieren die Fahrzeugzulassungen: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland

Autor-Bild
Von
|

235.528 Pkw wurden im September 2025 neu zugelassen, was laut Kraftfahrt-Bundesamt einem Anstieg von 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die gewerblichen Neuzulassungen stiegen um 10,7 Prozent auf 65,8 Prozent Anteil, während die privaten Zulassungen um 17,1 Prozent zunahmen.

Unter den deutschen Marken verzeichnete MAN die stärkste prozentuale Steigerung mit 18,6 Prozent bei 102 Neuzulassungen, wobei VW mit 19,2 Prozent den höchsten Marktanteil erreichte. Weitere zweistellige Zuwächse gab es bei VW, Mercedes und Opel.

Rückgänge zeigten Smart (-24,9 %) und MINI (-24,7 %). Bei den Importmarken lagen Citroën (+52,1 %) und Dacia (+39,5 %) vorne, Skoda erreichte mit 8,0 Prozent den höchsten Anteil.

Marken, Segmente und Antriebsarten im Detail

Wichtige Zahlen im Überblick:

  • SUVs: +21,4 %, Anteil 33,6 %
  • Minis: +39,1 %, Anteil 2,8 %
  • Elektrofahrzeuge (BEV): 45.495, +31,9 %, Anteil 19,3 %
  • Hybridfahrzeuge: 97.212, +28,9 %, Anteil 41,3 %
  • Plug-in-Hybride: 27.685, +85,4 %, Anteil 11,8 %
  • Benziner: 63.047, -5,9 %, Anteil 26,8 %
  • Diesel: 28.871, -7,2 %, Anteil 12,3 %
  • Durchschnittlicher CO₂-Ausstoß: 102,8 g/km, -8,8 %

Bei Nutzfahrzeugen stiegen Kraftomnibusse um 60,0 Prozent, Lkw um 22,7 Prozent und Sattelzugmaschinen um 35,0 Prozent. Zugmaschinen insgesamt nahmen leicht ab (-0,3 %), Krafträder zeigten ein Minus von 12,0 Prozent. Insgesamt wurden 283.299 Kfz (+11,7 %) und 22.523 Anhänger (+3,7 %) neu zugelassen.

Auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt entwickelten sich fast alle Segmente positiv: Lkw +10,0 %, Zugmaschinen +7,8 %, Sattelzugmaschinen +17,5 %, sonstige Kfz +10,7 %, Krafträder +6,2 %. Insgesamt wechselten 652.161 Kfz (+5,9 %) und 37.894 Anhänger (+7,5 %) den Halter.

Ikea Mer Laden

Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos soll bleiben

In den letzten Tagen war von einem Ende der Kfz-Steuerbefreiung bei Elektroautos ab 2026 die Rede, doch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hybride dominieren die Fahrzeugzulassungen: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen
in News
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption 2: Großes Update zum Jubiläum deutet sich an
in Gaming
Ikea Mer Laden
Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos soll bleiben
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt noch mehr auf China-Technik
in Mobilität
Telekom bringt KI-Phone Pro auf den Markt
in Smartphones
Unfall
Autofahrer zahlen Rekordpreise: So teuer war die Werkstatt noch nie
in Mobilität
Mehr Leistung und neuer Akku: Dacia Spring (2026) ist offiziell
in Mobilität
Nuki + Apple CarPlay: Das musst du tun, wenn das Widget fehlt
in Smart Home
Zdf Logo
Vodafone beendet SD-Übertragung des ZDF im Kabel
in Vodafone
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Naughty Dog könnte „die letzte Phase“ eingeleitet haben
in Gaming