Das Update-Debakel der Google Pixel Watch

Schaut man im Support-Bereich von Google, dann findet man dort ganz offiziell ein „Oktober 2025“ bei der ersten Pixel Watch. Als letzte Woche der Rollout von Wear OS 6 startete und die Pixel Watch nicht dabei war, gingen viele, inklusive mir, davon aus, dass es noch Probleme gibt und Google das Update für die alte Uhr optimiert.

Doch dem ist nicht so, wie Google gegenüber heise bestätigt hat, die Pixel Watch 2 und Pixel Watch 3 bekommen ab sofort Wear OS 6, die Pixel Watch 1 wird aber bei Wear OS 5.1 bleiben. Hat Google das Update-Versprechen von 2022 gebrochen?

Ganz schwer zu sagen, aber eins ist sicher, das ist ganz schlecht. Die Google-Uhr kam mit Wear OS 3 auf den Markt und zwei große Updates sind zu wenig, viel zu wenig. So kann Google die Apple-Nutzer definitiv nicht abholen, die gerade erst jetzt watchOS 26 auf ihrer Apple Watch Series 6 von 2019 (!) erhalten haben.

Drei Jahre sind zu wenig bei Updates, vor allem von Google, den Entwicklern der Plattform, und wenn man das große Update im dritten Jahr ignoriert, welches auch noch gute Neuerungen mitbringt, dann schreckt das viele potenzielle Käufer ab.