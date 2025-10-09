Google Pixel Watch: Wear OS 6 für alte Uhren ist da (mit einer Ausnahme)

Google feiert diese Woche den Marktstart der Pixel Watch 4, hat die alten Uhren allerdings nicht vergessen. Während das neue Modell direkt mit Wear OS 6 auf den Markt kommt, so landet das große Update ab sofort auf den alten Modellen.

Es gibt jedoch eine Ausnahme, denn Pixel Watch 2 und Pixel Watch 3 sind dabei, die erste Pixel Watch bisher aber nicht. Laut Update-Garantie dürfte sich allerdings noch Wear OS 6 bekommen, Google erwähnt sie bisher nur nicht im Changelog.

Wir gehen davon aus, dass das Update noch nicht ganz rund läuft und Google ein paar Anpassungen vornimmt und es sich dadurch verzögert. Google selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert – sobald wir mehr wissen, gibt es hier ein Update.