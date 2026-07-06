Dauerhaft günstig: freenet startet neues Tarifpaket mit Deezer

Ein neues Aktions-Bundle von freenet kombiniert einen Mobilfunktarif mit Deezer Premium zum dauerhaften Monatspreis.

Freenet bietet für begrenzte Zeit ein neues Aktions-Bundle an, das einen Mobilfunktarif mit 25 GB Datenvolumen und ein Deezer-Premium-Abonnement kombiniert. Laut Unternehmensangaben beträgt der monatliche Preis dauerhaft 9,99 Euro und soll auch nach dem 24. Monat unverändert bleiben. Hinzu kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro.

Der Tarif nutzt das Telefónica-Netz und umfasst eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, 5G mit bis zu 50 Mbit/s, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call. Zudem ist der Vertrag monatlich kündbar.

Mobilfunktarif mit Deezer Premium im Überblick

Enthaltene Leistungen:

25 GB Datenvolumen im 5G-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Deezer Premium inklusive

Monatlich kündbarer Tarif

Deezer Premium bietet werbefreies Musikstreaming, Podcasts, Offline-Wiedergabe sowie personalisierte Musikempfehlungen über die Funktion Flow. Mit dem Dienst Tune My Music können Nutzer ihre bestehenden Playlists und Lieblingskünstler nach Angaben des Unternehmens kostenlos zu Deezer übertragen.

Zum Tarif →

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