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Decathlon und MediaMarkt Saturn starten Kooperation in Deutschland

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Die Unternehmen Decathlon und MediaMarktSaturn starten eine strategische Partnerschaft und verbinden Sportartikel und Technik in gemeinsamen Verkaufsflächen.

Decathlon und MediaMarktSaturn bündeln ihre Aktivitäten im deutschen Handel. Beide Unternehmen wollen ihre Sortimente stärker miteinander verknüpfen und Kunden einen gemeinsamen Anlaufpunkt für Sport und Technik bieten.

Hintergrund ist laut Unternehmensangaben die Beobachtung, dass viele Kunden Produkte zunehmend nach Lebenswelten statt nach klassischen Warengruppen auswählen.

Den Auftakt bildet eine Store-in-Store-Fläche im MediaMarkt im Einkaufscenter pep in München-Neuperlach. Der Markt öffnet nach Modernisierung am 26. März 2026 erneut. Parallel startet dort eine rund 1.000 Quadratmeter große Verkaufsfläche von Decathlon innerhalb des Elektronikmarktes.

Store-in-Store-Konzept soll Handel und Sortiment stärker verbinden

Für MediaMarktSaturn ist die Kooperation Teil der Strategie Space-as-a-Service. Dabei stellt das Unternehmen Flächen im Markt Partnern zur Verfügung, damit diese ihre Produkte direkt vor Ort präsentieren und beraten können. Laut MediaMarktSaturn soll dadurch das Einkaufserlebnis im stationären Handel erweitert werden.

Decathlon verfolgt gleichzeitig eine Expansionsstrategie in Deutschland. Das Unternehmen betreibt derzeit über 100 Filialen und plant laut eigenen Angaben, die Zahl der Standorte bis Ende 2027 auf mindestens 150 zu erhöhen. Kooperationen mit bestehenden Handelsketten sollen helfen, neue Regionen schneller zu erschließen.

Ich halte das Konzept für einen interessanten Versuch, stationären Handel stärker zu vernetzen. Ob Sportartikel im Elektronikmarkt langfristig funktionieren, dürfte sich allerdings erst mit weiteren Standorten zeigen.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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