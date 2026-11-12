DEINHANDY startet Black Friday Top-Deals mit Xiaomi und Samsung

Der Mobilfunkhändler DEINHANDY startet seine Black Friday Top-Deals mit drei Smartphone-Bundles und rechnerischen Tarifkosten ab 1,36 Euro monatlich.

Im Mittelpunkt stehen das Samsung Galaxy S25 mit 128 GB, die Variante mit 256 GB sowie das Xiaomi 17T Pro inklusive Redmi Watch Active 6. Alle drei Angebote kombinieren die Geräte mit dem Tarif otelo Classic Plus im Vodafone-Netz.

Die monatliche Grundgebühr beträgt jeweils 22,49 Euro. Unterschiede gibt es bei der einmaligen Zuzahlung und dem rechnerischen Effektivpreis, der den angegebenen Vergleichswert der Hardware berücksichtigt.

DEINHANDY Black Friday: Drei Smartphone-Angebote im Überblick

Die Konditionen bei einer Laufzeit von 24 Monaten:

Zusätzlich fallen bei jedem Angebot 39,99 Euro Anschlusspreis und 6,99 Euro Versandkosten an. In den genannten Gesamtkosten ist bereits ein Rufnummernmitnahmebonus von 10 Euro berücksichtigt.

Die Effektivpreise ergeben sich durch den Abzug der angegebenen Preisvergleich-Vergleichspreise von den Gesamtkosten. DEINHANDY setzt dabei für das Galaxy S25 mit 128 GB einen Gerätewert von 549 Euro an, für die 256-GB-Version 604,99 Euro und für das Xiaomi-Bundle zusammen 611,25 Euro.

Wichtig: Die effektiven Tarifkosten sind eine rechnerische Vergleichsgröße und nicht der tatsächlich monatlich abgebuchte Betrag. Wer ohnehin ein neues Smartphone benötigt, kann mit solchen Bundles gegenüber einem getrennten Kauf sparen. Maßgeblich bleibt aber der persönliche Gerätebedarf, nicht allein der niedrige Effektivpreis.

Die weiteren Black Friday „Top-Deals“ bei DEINHANDY lassen sich im Laufe des Nachmittags ebenfalls einsehen.

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