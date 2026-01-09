News

Der Apple-Chef ist „müde“ und will abtreten

Letztes Jahr nahmen die Berichte rund um einen neuen Apple-Chef an Fahrt auf und laut New York Times könnte Tim Cook in diesem Jahr seinen Rücktritt als CEO bekannt geben. John Ternus wird derzeit wohl als neuer Apple CEO gehandelt.

Laut Quelle habe Tim Cook gegenüber einigen Managern betont, dass er „müde“ sei und seine Arbeitszeiten reduzieren möchte. Kein Wunder, immerhin ist er schon 65 Jahre alt und hat in letzter Zeit nicht die besten Entscheidungen getroffen.

Der Zeitpunkt kommt für mich dennoch ein bisschen überraschend, denn ich hätte gedacht, dass Tim Cook bleibt, bis die erste Brille da und ein Erfolg ist. Immerhin ist AR eines seiner Lieblingsthemen. Doch wer weiß, vielleicht wird die Ankündigung von Apple Glass im Herbst auch sein letzter großer Moment und Abschied sein.

  1. Enes 🍀
    sagt am

    Die Entscheidung kommt gefühlt zehn Jahre zu spät.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Enes ⇡

      Ich würde eher 2-3 Jahre sagen, denn in den Jahren davor hat Tim Cook die Basis von Steve Jobs hervorragend monetarisiert. Aber ja, in den letzten 2-3 Jahren ist ihm kein neues „Next Big Thing“ gelungen und in einigen Bereichen hinkt man hinterher. Aber das iPhone und iPhone Pro brummen wie eh und je und die machen 80+ Prozent des Gewinns aus, als alles gut für Aktionäre.

  2. faceofingo 🌀
    sagt am

    65 ist für den amerikanischen Arbeitsmarkt nicht alt.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu faceofingo ⇡

      Was die Sache ja nicht besser macht, da könnte auch ein Umdenken stattfinden.

