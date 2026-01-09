Der Apple-Chef ist „müde“ und will abtreten

Letztes Jahr nahmen die Berichte rund um einen neuen Apple-Chef an Fahrt auf und laut New York Times könnte Tim Cook in diesem Jahr seinen Rücktritt als CEO bekannt geben. John Ternus wird derzeit wohl als neuer Apple CEO gehandelt.

Laut Quelle habe Tim Cook gegenüber einigen Managern betont, dass er „müde“ sei und seine Arbeitszeiten reduzieren möchte. Kein Wunder, immerhin ist er schon 65 Jahre alt und hat in letzter Zeit nicht die besten Entscheidungen getroffen.

Der Zeitpunkt kommt für mich dennoch ein bisschen überraschend, denn ich hätte gedacht, dass Tim Cook bleibt, bis die erste Brille da und ein Erfolg ist. Immerhin ist AR eines seiner Lieblingsthemen. Doch wer weiß, vielleicht wird die Ankündigung von Apple Glass im Herbst auch sein letzter großer Moment und Abschied sein.