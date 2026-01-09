Firmware und OS

Apple testet mit iOS 26.3 neue Update-Funktion

Seit iOS 26.1 gibt es eine neue Möglichkeit namens „Background Security Improvements“ (Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen) und in der aktuellen Testphase von iOS 26.3 testet Apple diese Möglichkeit aktiv in der Beta.

Diese Woche gab es für die Tester direkt zwei solcher Sicherheitsupdates, die im Hintergrund ablaufen können. Das Update bleibt zwar freiwillig, aber es ist (so bei mir jedenfalls) standardmäßig in den Einstellungen aktiviert. Ihr findet den Punkt in den Einstellungen unter „Datenschutz & Sicherheit“ (hier ganz zum Ende scrollen).

Diese „Sicherheitsverbesserungen“, wie sie Apple nennt, werden später auch in die normalen iOS-Updates eingebaut, diese Möglichkeit dient nur dazu, dass man sie direkt von Apple geliefert bekommt. Apple gibt allerdings auch an, dass es hin und wieder zu Problemen kommen kann (wer das nicht will, der deaktiviert die Option).

Bei den beiden Updates diese Woche handelte es sich um Tests, darin waren keine Verbesserungen für die Sicherheit enthalten, man hat die beiden Updates also nur gesehen, wenn man mit der Beta von iOS 26.3 unterwegs ist. Vielleicht ist das aber ein Zeichen, dass Apple in Zukunft mehr Sicherheitsupdates verteilen möchte.

