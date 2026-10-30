Der Automarkt kippt: Elektroautos erreichen einen Meilenstein

Elektroautos haben in Deutschland erstmals einen höheren Marktanteil bei Neuzulassungen erreicht als reine Verbrenner.

Im dritten Quartal 2026 entfielen laut einer aktuellen Analyse von PwC Autofacts 32 Prozent der deutschen Neuzulassungen auf batterieelektrische Fahrzeuge. Reine Benziner und Diesel kamen zusammen nur noch auf 29 Prozent. Insgesamt wurden hierzulande rund 236.000 Elektroautos neu zugelassen, ebenfalls ein Rekordwert.

Elektroautos erreichen weltweit neue Rekorde

Auch international wächst der Markt deutlich. Der „Electric Vehicle Sales Review“ von PwC untersucht 43 Märkte und verzeichnet für das dritte Quartal weltweit 4,3 Millionen neu zugelassene Elektroautos.

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Deutschland: 236.000 Elektroautos und 32 Prozent Marktanteil.

Europas fünf größte Automärkte: Mehr als 600.000 Elektroautos, ein Plus von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

China: 2,5 Millionen Elektroautos und 49 Prozent BEV-Marktanteil.

USA: Nur noch sechs Prozent BEV-Marktanteil nach dem Auslaufen staatlicher Fördermaßnahmen.

In Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien erreichten reine Elektroautos zusammen einen Marktanteil von 27 Prozent. Gleichzeitig gingen die Verkäufe reiner Verbrenner um 27 Prozent zurück.

China liegt bei der Elektrifizierung weiterhin vorne. Rechnet man Plug-in-Hybride hinzu, erreichte der dortige Marktanteil elektrifizierter Fahrzeuge im September knapp 66 Prozent.

Anders sieht es in den USA aus. Dort ist der Elektroautoanteil gegenüber dem Vorjahresquartal von zehn auf sechs Prozent gesunken. Klassische Hybride legten dagegen um 26 Prozent auf 649.000 Fahrzeuge zu.

Elektroautos profitieren von niedrigeren Energiekosten

PwC verweist außerdem auf wirtschaftliche Vorteile beim Fahren. Wer sein Elektroauto in Deutschland überwiegend zu Hause lädt, kann laut Analyse mit 100 Euro Energiekosten mehr als doppelt so weit fahren wie mit einem vergleichbaren Benziner.

Allerdings betrifft dieser Vergleich die Energiekosten und nicht sämtliche Fahrzeugkosten. Anschaffungspreis und Lademöglichkeiten bleiben wichtige Faktoren.

Die deutschen Zulassungszahlen markieren damit tatsächlich einen bemerkenswerten Wechsel. Dass Elektroautos reine Verbrenner überholen, bedeutet allerdings noch nicht, dass sie bereits die Mehrheit aller Neuwagen stellen. Hybride spielen weiterhin eine große Rolle.

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