Der digitale Notizzettel der Zukunft ist da

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Einige von euch kennen mit Sicherheit die Marke reMarkable, die durch eine Art E-Reader mit Fokus auf Schreibfunktionen und Notizen bekannt wurden. Bisher lag der Fokus auf großen Modellen, der neue Move soll das allerdings jetzt ändern.

Mit dem reMarkable Paper Pro Move gibt es ein ganz neues und handliches Tablet mit E-Ink-Display für unterwegs, wir sprechen hier über ein 7,3 Zoll großes Canvas-Farbdisplay. Preislich geht es bei 479 Euro los (mit Zubehör zahlt man dann mehr).

Eine durchaus spannende Idee, die wir der digitale Notizzettel der Zukunft wirkt, die aber den Nachteil mitbringt, dass man a) ein weiteres Gerät mitschleppen muss und b) für Dinge, die ein Smartphone oft kann, eben fast 500 Euro bezahlen muss.

Aber irgendwie hat das reMarkable Paper Pro Move etwas, mit gefällt der Ansatz und ich würde sowas gerne mal im Alltag ausprobieren. Weitere Details gibt es auf der Webseite von reMarkable, dort könnt ihr den Paper Pro Move jetzt bestellen.

Echo Pop 14

Amazon reduziert Echo-Geräte, Kindle, Fire-Tablets und mehr

Amazon hat nicht nur die Second Chance Deal Day gestartet, sondern reduziert derzeit mal wieder Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindles und vieles…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Wom 👋
    sagt am

    Ich wäre auf der Suche nach exakt so etwas (oder ein Paperwhite mit Stift), aber fats 500€ ist schon maximal aua.

