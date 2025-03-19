Mobilität

Mazda 6e hat einen Preis: So teuer ist das zweite Elektroauto

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Mazda 6e Front

Das erste Elektroauto von Mazda war ein Flop, im Sommer versucht man es jedoch erneut und schickt ab dem 1. April den Mazda 6e ins Rennen. Dieser wurde Anfang des Jahres als zweites Elektroauto für Deutschland bestätigt. Und was kostet er?

Mazda sprach vor ein paar Wochen schon von „rund 45.000 Euro“ und wenn ein Hersteller sowas sagt, dann hält er sich sehr penibel daran. Der Mazda 6e startet bei 44.900 Euro und als Plus-Version startet das Elektroauto dann bei 46.900 Euro.

Mazda 6e Heck

Es gibt auch eine Version mit mehr Reichweite, diese startet bei 46.500 Euro und hier liegt die Plus-Version bei 48.500 Euro. Die Basis hat 190 kW (258 PS) und 68,8 kWh im Unterboden, das reicht für 479 km. Die große Version bringt 180 kW (245 PS) mit und die 80 kWh reichen dann laut Mazda für bis zu 552 km Reichweite.

Komplett absurd: Mit dem kleinen LFP-Akku lädt man mit 165 kW und mit dem großen NCM-Akku mit 90 kW. Die bekannten 10 bis 80 Prozent dauern hier also fast 50 Minuten. So einen schlechten Wert habe ich länger nicht mehr gesehen.

Für 45.000 Euro bekommt man ein Tesla Model 3 mit über 700 km Reichweite und für die große Version des Mazda 6e gibt es bei Tesla fast 400 PS und auch sonst bessere Werte. Und dennoch tut es sich im Vergleich zum Model Y schwer, denn Limousinen sind nicht unbedingt die großen Verkaufsschlage bei Elektroautos.

Ich bin also mal gespannt, wie sich der Mazda 6e bei uns schlägt. Am Sommer wird ausgeliefert, wir verfolgen dann die Zulassungszahlen im zweiten Halbjahr 2025.

Toyota Sport Crossover Detail Header

Toyota will an Hyundai in Deutschland vorbeiziehen

Hyundai musste letztes Jahr etwas Federn lassen und während man vorher die 100.000 in Deutschland knackte, so waren es 2024…

19. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Habe vor einigen Wochen so einen in Natura gesehen. Auf den ersten Blick ganz nett, auf den zweiten sieht er leider nicht annähernd so gut aus wie mein alter Mazda 6. Und beim Innenraum merkt man dann deutlich, dass das ein Chinese und kein echter Mazda ist. Sieht eben aus wie jeder andere Chinese mit aufgeflanschtem Tablet.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Yep, auch die sind in der Neuzeit angekommen.

      Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Der wird wie Blei bei den Händlern liegenbleiben. Wer sich auch nur halbwegs mit der e-Mobilität auskennt, wird wohl in 2025 kaum ein Auto kaufen, dass für den 10-80 Hub 50 Minuten braucht. Solche Werte wären vor zehn Jahren okay gewesen.
    Irgendwie stehen die japanischen Hersteller mit e-Autos immer noch auf dem Kriegsfuß. Schade drum, weil Mazda wirklich schöne Autos baut. Aber technisch leider ein Fail.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu P45 ⇡

      Der billigere LFP-Akku lädt ja deutlich schneller. Kann man ja den nehmen. Aber schon merkwürdig, dass die beim größeren Akku derart alten Kram verbauen.

      Antworten
  3. Thomas 💎
    sagt am

    Genau wie Toyota (Mirai) hat Mazda zu viel Zeit, Energie und Geld in ’technologieoffene‘ Antriebe versenkt. Beim Wankelmotor Range Extender sind sie spitze, die Kiste verbraucht aber dummerweise zu viel und verkauft sich nicht gerade wie warme Semmeln.

    Antworten
  4. Felix 🔆
    sagt am

    Limousinen tun sich wirklich schwer insofern wird Mazda viel Glück brauchen..

    Antworten
    1. cby ☀️
      sagt am zu Felix ⇡

      Das trifft auf den Deutschen Markt zu ja. Aber in vielen anderen Märkten sieht es anders aus.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mazda 6e hat einen Preis: So teuer ist das zweite Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität