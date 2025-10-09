Mobilität

Der elektrische Renault Twingo kommt 2026

Renault wird sein elektrisches Portfolio für 2026 ausbauen und plant einen Twingo E-Tech für nächstes Jahr. Es soll ein Elektroauto für unter 20.000 Euro werden und damit will man VW, mit denen man das gerne gemeinsam entwickelt hätte, zuvor kommen. Die starten nämlich erst gegen 2027 mit dem VW ID.1 bzw. VW ID Up.

Doch Renault wird den Twingo E-Tech schon deutlich früher auf den Markt bringen und uns am 6. November offiziell zeigen. Erste Bilder zeigen, dass sich die Marke aus Frankreich am Konzept von 2023 orientiert. Wir sind auf die Details gespannt, denn unter 20.000 Euro ist eine Ansage, vor allem mit Blick auf die Reichweite.

Volkswagen Vw Id4 Licht Header

Förderung für Elektroautos kommt zurück

CDU, CSU und SPD haben ein Förderprogramm für Elektroautos beschlossen, das Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen unterstützen soll. Gleichzeitig…

9. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

