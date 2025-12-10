Der elektrische Skoda Octavia kommt (aber mit einem großen Haken)

Skoda präsentierte im Spätsommer das Design der Zukunft der Marke und zeigte und den Vision O. Das ist ein neues Elektroauto für die Zukunft und sowas wie der elektrische Octavia, im aktuellen Line-up gibt es derzeit leider nur SUVs bei Skoda.

Jetzt wurde aus dem Konzept ein erster Prototyp und Autocar, die übrigens sehr intensiv von Skoda gesponsert werden, durfte bereits damit fahren. Aber nur mit unter 20 km/h, da hat man also eher kostenloses Marketing für Skoda betrieben.

Die schlechte Nachricht ist aber, dass dieser elektrische Kombi nicht 2026, auch nicht 2027 und auch nicht 2028 beim Händler stehen wird. Und auch 2029 wird das nichts, die Serienversion des Vision O kommt frühestens 2030 zu Kunden.

Das liegt daran, dass Skoda weder MEB noch MEB+ nutzt und kein Pendant zum VW ID.7 plant, hier wartet man die kommende SSP-Plattform der Volkswagen Group ab und diese sollte schon früher kommen, liegt aber noch in der Zukunft.