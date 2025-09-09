Vorschau für neuen Octavia: Skoda zeigt das Design der Zukunft

Skoda hat zwar keinen elektrischen Kombi mit der MEB-Plattform geplant (es war wohl mal ein Pendant zum VW ID.7 im Gespräch, was aber nie kam), dafür will man bei der neuen SSP-Plattform der Volkswagen Group direkt damit loslegen.

Ein elektrischer Skoda Octavia ist bis Ende des Jahrzehnts vorgesehen und diese Woche gab es mit dem „Vision O“ eine erste Vorschau. Technische Details nannte Skoda noch nicht, der Fokus lag auf der Weiterentwicklung der Designsprache.

Wir sehen wir also eine neue Version von „Modern Solid“, wie Skoda diese nennt, und es erinnert mich stark an den neuen Audi E5 für China. Es wirkt fast so, als ob die Design-Teams der beiden VW-Marken hier eng zusammengearbeitet haben.

Mir gefällt die aktuelle Front von Skoda, wie sie im neuen Enyaq und Elroq zu sehen ist, etwas besser. Doch man muss ganz klar sagen, dass das hier noch eine Studie ist, es wird viele Jahre dauern, bis uns Skoda die Serienversion des Octavia zeigt.