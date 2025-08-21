Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum

Microsoft hat im Rahmen der Gamescom bestätigt, was sich bereits angedeutet hat, der Asus ROG Xbox Ally X und Asus ROG Xbox Ally werden offiziell ab dem 16. Oktober in Deutschland erhältlich sein, das zeigt auch die neue Produktseite.

Preise wollte man noch nicht kommunizieren und eigentlich sollte der Vorverkauf auch starten, aber es stehen weiterhin 599 Euro bzw. 899 Euro (X-Variante) im Raum. Stolze Preise, man greift mit dem Top-Modell also den Highend-Markt an.

Asus ROG Xbox Ally

Der ROG Xbox Ally ist ein Windows-11-Handheld, ausgestattet mit einem AMD Ryzen Z2 A-Prozessor, 16 GB LPDDR5X-6400 RAM und einer 512 GB M.2-SSD.

Das 7-Zoll-IPS-Display bietet eine 1080p-Auflösung (FHD), 120 Hz, FreeSync Premium, 500 nits Helligkeit sowie Gorilla Glass Victus mit Anti-Reflexionsbeschichtung. Für Konnektivität stehen 2× USB 3.2 Gen 2 Type-C (mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery), ein UHS-II-microSD-Slot und eine 3,5-mm-Audio-Kombi-Buchse zur Verfügung.

Vernetzung erfolgt über Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4. Die Akku-Kapazität liegt bei 60 Wh, das Gewicht bei rund 670 g bei Maßen von 290,8 × 121,5 × 50,7 mm.

Asus ROG Xbox Ally X

Das leistungsstärkere Modell setzt auf einen AMD Ryzen AI Z2 Extreme-Prozessor, kombiniert mit 24 GB LPDDR5X-8000 RAM und einer 1 TB M.2-SSD. Die Display-Spezifikationen entsprechen dem Standard-Modell (7″ FHD, 120 Hz, FreeSync Premium etc.). An Anschlüssen bietet es 1× USB4 Type-C (Thunderbolt 4-kompatibel, DisplayPort 2.1, PD 3.0) plus 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C, zusätzlich microSD-Slot und 3,5-mm-Buchse.

Auch hier sind Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4 an Bord. Das X-Modell hat eine stärkere 80 Wh Batterie, ist mit etwa 715 g etwas schwerer und teurer in der Herstellung.