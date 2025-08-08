Gaming

Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum

Autor-Bild
Von
|

Microsoft hat die Xbox-Version des neuen ROG Ally auf der Gamecom dabei und wird uns vor Ort vermutlich auch die Details zum „Xbox-Handheld“ liefern, der in Zusammenarbeit mit Asus entstanden ist. Doch so lange muss man nicht warten.

Glaubt man dem sehr gut informierten „Bilbill-kun“, dann wird der Vorverkauf der neuen Handhelds direkt am 20. August starten und man wird 599 Euro bzw. 899 Euro (für die X-Variante) bezahlen müssen. Und wann geht es richtig los?

Der Marktstart ist angeblich für den 16. Oktober vorgesehen, man starte also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Das bedeutet übrigens, dass Hollow Knight Silksong auf jeden Fall am oder vor dem 16. Oktober 2025 erscheinen wird.

Google Tv 2025

Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“

Google wollte vor ein paar Jahren den Smart TV-Markt mit Android erobern und das funktionierte mit Android TV (heißt heute…

8. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update
Apple Macbook Pro 2021 Header
Neues MacBook Pro: Apple plant großes Upgrade für 2026
in Computer und Co.
Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer
in Mobilität
Peloton Detail Header
Peleton verfolgt schon wieder ein neues Ziel
in News
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Sony: Xperia-Smartphones bleiben „ein äußerst wichtiges Geschäft für uns“
in Smartphones
Gta 6 2026 Header
Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet“
in Gaming
Chromebook Plus Google Laptop Header
Ende von ChromeOS: Google geht nächsten Schritt
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S26 Edge: Noch dünner, aber dennoch mehr Akku
in News
Google plant wohl spezielle KI-Neuerung für die Kamera
in Smartphones