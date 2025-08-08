Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum

Microsoft hat die Xbox-Version des neuen ROG Ally auf der Gamecom dabei und wird uns vor Ort vermutlich auch die Details zum „Xbox-Handheld“ liefern, der in Zusammenarbeit mit Asus entstanden ist. Doch so lange muss man nicht warten.

Glaubt man dem sehr gut informierten „Bilbill-kun“, dann wird der Vorverkauf der neuen Handhelds direkt am 20. August starten und man wird 599 Euro bzw. 899 Euro (für die X-Variante) bezahlen müssen. Und wann geht es richtig los?

Der Marktstart ist angeblich für den 16. Oktober vorgesehen, man starte also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Das bedeutet übrigens, dass Hollow Knight Silksong auf jeden Fall am oder vor dem 16. Oktober 2025 erscheinen wird.