Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit

BMW steht vor einer sehr wichtigen Ankündigung, vielleicht sogar der wichtigsten der letzten Jahre. Am 5. September um 11 Uhr deutscher Zeit wird man den neuen BMW iX3 enthüllen und dieser nutzt endlich keine Verbrennerplattform als Basis.

Die meisten Modelle von BMW, von Ausnahmen wie dem BMW iX oder BMW i3, sind mit einer Mischplattform entstanden, die Neue Klasse ist jedoch speziell für Elektroautos entwickelt worden und BMW verspricht einen technischen Sprung.

Das neue Teaserbild zeigt uns den Umriss des BMW iX3, der vor etwas mehr als einem Jahr als Konzept vorgestellt wurde. Beim Licht orientiert man sich doch recht stark am Konzept, das steht auch im Fokus, denn es gibt noch dieses neue Bild:

BMW nutzt die neue Lichtsignatur der Neuen Klasse seit heute als Titelbild in den sozialen Medien, diese Optik werden wir also sicher noch häufiger sehen. Nach dem BMW iX3 folgt dann ein elektrischer 3er, dieser steht allerdings erst 2026 an.

Das wird ein spannender Schritt für BMW, denn Elektroautos und Verbrenner sind sich jetzt nicht mehr ganz so ähnlich, da sie andere Plattformen nutzen. Bisher hat die Strategie mit der Mischplattform aber gut funktioniert, mal schauen, ob BMW-Kunden den elektrischen X3 genauso annehmen, wie den Verbrenner von 2024.

Genesis G80 im Test: Dieses Elektroauto hat mich (positiv) überrascht

Ich bin in den letzten Jahren viele Elektroautos gefahren und meistens weiß ich schon vorher, was mich in etwa erwartet.…

31. August 2025 | Jetzt lesen →

