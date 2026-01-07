Der massive Absturz von Tesla in Europa

Die Hochphase von Tesla ist vorbei, das kann man mittlerweile klar sagen. Vor gut einem Jahr wurde der erste Einbruch bei der Nachfrage noch mit dem Upgrade für das Model Y von einigen gerechtfertigt, allerdings war das nicht der wahre Grund.

Das aktualisierte Tesla Model Y ist da und es ging letztes Jahr dennoch deutlich nach unten. Global sieht die Sache dabei noch ganz passabel aus, in Europa ist die Lage allerdings dramatisch, denn Tesla ist hier um fast 30 Prozent eingebrochen.

Tesla bricht in vielen Märkten ein

In Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden hat sich Tesla fast halbiert, in Schweden lag der Einbruch sogar bei über 60 Prozent, und nur ein Markt, wenn auch ein wichtiger Markt für Elektroautos, lief 2025 sehr gut bei Tesla: Norwegen.

Gründe für den massiven Einbruch der Marke gibt es viele, zum einen sehen viele die populistische Sichtweise des Chefs kritisch, aber ich glaube, dass die Gründe deutlich vielfältiger sind. Das Supercharger-Netzwerk ist mittlerweile offen und kein Argument mehr und die Konkurrenz hat bei Elektroautos auf- bzw. überholt.

Hinzu kommt eine schlechte Modellpolitik, denn ein aktualisiertes Model Y und eine etwas günstigere Version (die gar nicht so viel günstiger als die alte Basis, dafür aber deutlich schlechter ist) reichen für das benötigte Wachstum doch nicht aus.

Tesla legt Fokus auf die Robotaxis

Es wundert also nicht, dass Tesla den Fokus auf autonomes Fahren und Robotaxis gelegt hat, während man noch vor wenigen Jahren davon sprach, dass man VW und Toyota ablösen möchte. Dieses Narrativ kann man den Fans und Investoren aber spätestens ab 2026 nicht mehr verkaufen, denn die Fakten sind eindeutig.

Tesla war in den letzten Jahren sehr wichtig für die Elektromobilität und die Autos sind weiterhin grundsolide, jedenfalls das Model 3 und Model Y, daher finde ich es schade, dass Elon Musk sein Gefühl für das Wachstum der Marke verloren hat.

Selbst wenn Robotaxis die große Zukunft sind, so dauert das alles noch Jahre, bis es sich etabliert hat und lukrativ ist. Selbst wenn er hier also richtig liegen sollte, so ändert das nichts an der eher schlechten Planung für die kurzfristige Zukunft.

Und am Ende ist der Absturz von Tesla auch für uns als Kunden kein gutes Signal, denn man kann von Elon Musk halten, was man will, aber Konkurrenz ist immer gut und wichtig für den Markt. Tesla hat in den letzten Jahren viele Marken geärgert und sie mussten reagieren. So langsam scheint sich dieses Blatt aber zu wenden.