Der nächste Opel Corsa wird ein großer Schritt

Opel arbeitet an einem komplett neuen und vollelektrischen Corsa, der aktuell für 2026 im Raum steht. Im Gespräch mit Edison hat Opel-Chef Florian Huettl verraten, dass der nächste „Corsa auf einer reinen Elektro-Plattform“ auf den Markt kommt.

Opel Corsa soll günstiger werden

Stellantis arbeitet derzeit an „STLA Small“ als Basis für kompakte Elektroautos, aber man ist davon ausgegangen, dass das wieder nur eine Mischplattform wird. Und preislich soll der nächste Elektro-Corsa „rund 25.000 Euro“ bei uns kosten.

Aktuell startet der Opel Corsa bei über 30.000 Euro und bringt die Nachteile einer Mischplattform mit, das sei also „ein großer Schritt in puncto Bezahlbarkeit“. Doch so viel weiter nach unten wird man den Preis bei Opel nicht mehr drücken können.

Heutige Regularien, wie fortschrittliche Assistenzsysteme selbst in Kleinwagen, machen ein wirklich günstiges Modell unmöglich, so der Manager. Er würde sich daher vor allem von der EU etwas weniger Regularien bei Kleinwagen wünschen.

Neuer Corsa kommt nicht vor 2027

Wann sehen wir den neuen Opel Corsa? Anders als bisher vermutet, wird dieser „frühestens 2027“ kommen, der Startschuss für die Investition in die Plattform sei erst im Sommer gefallen. Der aktuelle Elektro-Corsa wird also noch etwas gepflegt.

