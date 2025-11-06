Der neue Elektro-Jaguar bereitet noch Probleme

Das hat sich Jaguar vor einem Jahr sicher auch anders vorgestellt, denn als man in die Planung für den elektrischen Neustart der Marke ging, waren intern sicher alle euphorisch. Doch dann zeigte man ein erstes Konzept im Dezember 2024 und das wurde von den meisten zerrissen. Und es schadete später dem Image der Marke.

Eigentlich wollte man in diesem Jahr die finale Version des elektrischen GT zeigen, doch das wird nicht mehr passieren, so Rawdon Glover von Jaguar bei ABC News.

Gründe nannte Jaguar keine, aber es wird vermutet, dass es mehrere gibt. Zum einen wäre da die große Cyberattacke bei JLR, dann könnte man das Design noch einmal überarbeitet haben und die neue Elektro-Plattform läuft noch nicht rund.

Es soll jedoch bei einem Marktstart im nächsten Jahr bleiben, so Jaguar, und man hat auch den Preis verraten: 130.000 Dollar. Da startet der neue Elektro-Jaguar und man wird 2026 direkt nach der Ankündigung die ersten Bestellungen aufnehmen und kurz danach ausliefern. Die Produktion soll im Sommer 2026 offiziell anlaufen.