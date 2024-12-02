So (hässlich) sieht der neue Elektro-Jaguar aus
Jaguar möchte sich neu erfinden und eine elektrische und teurere Marke werden, ab 2026 geht es los. Man plant drei neue Elektroautos und hat sich vor ein paar Tagen schon ein neues Image verpasst, was viele sehr kritisch gesehen haben.
Das erste Konzept für das neue Trio an Modellen wird heute gezeigt, wurde aber jetzt schon im Internet veröffentlicht. Und ich sage es mal so, ich habe selten ein so hässliches Konzept gesehen. Es wirkt eher wie eine schnelle Konzeptzeichnung.
Wir sehen hier natürlich noch keine Serienversion, gar keine Frage, diese kann und wird davon abweichen, aber das wirkt wie ein Batmobil in Pink, welches ein Kind mal eben in Paint gezeichnet hat. Damit will man sich preislich höher positionieren?
Aber über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten, es wird sicher einige geben, denen das neue Image und diese Konzeptzeichnung von Jaguar zusagt und die sich auf die neue Zukunft freuen. Ich sehe es kritisch, aber vor einem finalen Fazit würde ich noch die Ankündigung der Serienversion im nächsten Jahr abwarten.
Nachtrag: Mittlerweile ist der Jaguar Type 00 offiziell vorgestellt worden.
in Smart Home
eine kuhfladen pink anmalen und man hat das gleiche ergebnis
Haben die Designer Glühwein getrunken und dann das Comcept Car entworfen?
Schwierig.
Designerisch mutig und wirklich gelungen. Konsequente, nahezu klassische Linienführung. Erfrischende Farbwahl – ein Statement für Understatement. Ikonisch. Und damit der Firma Jaguar absolut angemessen.
Aber das inhaltliche Konzept dieses Produktes – die Intention – erschließt sich mir nicht. Ich habe mir das Video angesehen. Ein irres Gerät – Ressourcenverschwendung at its best. 1000 PS. Ein Device für eine realitätsferne, unter Aufmerksamkeitsdefizit leidende, dabei aber finanziell sehr potente Käuferschaft. Zukunft von Mobilität sieht anders aus.
Ich verkaufe meinen F-type….Mit dieser Lächerlichkeit will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Viel Erfolg beim Absturtz!
Der perfekte Wagen für Damen mit Schuhgröße 44
Irgendwas rauchen die bei Jaguar. Erst diese völlig dämliche Werbung und jetzt so ein Concept. Naja irgendwie passt das ja zusammen….
Wenn es genau so kommt ist das wirklich nicht sonderlich hübsch. Ich gehe aber davon aus, dass es final die ein oder andere Anpassung gibt. Die reine Karosserie finde ich sogar recht gut, nur der Grill in der Front und am Heck(sieht zumindest so aus) passen irgendwie gar nicht.
Es ist eine rollende Wärmepumpe … ;-)
Naja meistens sehen die Autos ja dann nicht wirklich „wirklich“ aus, wie der Concept-Car – aber grundsätzlich stelle ich mir das geil vor, wenn so einer an dir vorbei kurvt. Gucken würde jeder!
Das erinnert mich irgendwie an manche PC-Spiele aus den 90ern :-D
Bunt, eckig, hässlich :-D
Ich dachte das neue „Image“ war schon genug, anscheinend wollen die noch mal selber mit dem Hammer nachlegen 😂😂😂
Sieht aus wie ein Exelero mit Rolls Royce Front.
Bin mal gespannt ob das echte Fahrzeug wirklich so plump wirkt wie das Konzept.
Andererseits, die Leute kaufen ja auch einen Cyber Truck.
Er sieht wirklich so aus! Siehe https://www.topgear.com/car-news/first-look/look-its-jaguars-new-four-door-all-electric-gt-car-sort da ist der Erlkönig!
😂😂😂 Das können die nicht ernst meinen.