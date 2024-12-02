So (hässlich) sieht der neue Elektro-Jaguar aus

Jaguar möchte sich neu erfinden und eine elektrische und teurere Marke werden, ab 2026 geht es los. Man plant drei neue Elektroautos und hat sich vor ein paar Tagen schon ein neues Image verpasst, was viele sehr kritisch gesehen haben.

Das erste Konzept für das neue Trio an Modellen wird heute gezeigt, wurde aber jetzt schon im Internet veröffentlicht. Und ich sage es mal so, ich habe selten ein so hässliches Konzept gesehen. Es wirkt eher wie eine schnelle Konzeptzeichnung.

Wir sehen hier natürlich noch keine Serienversion, gar keine Frage, diese kann und wird davon abweichen, aber das wirkt wie ein Batmobil in Pink, welches ein Kind mal eben in Paint gezeichnet hat. Damit will man sich preislich höher positionieren?

Aber über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten, es wird sicher einige geben, denen das neue Image und diese Konzeptzeichnung von Jaguar zusagt und die sich auf die neue Zukunft freuen. Ich sehe es kritisch, aber vor einem finalen Fazit würde ich noch die Ankündigung der Serienversion im nächsten Jahr abwarten.

Nachtrag: Mittlerweile ist der Jaguar Type 00 offiziell vorgestellt worden.