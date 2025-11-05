BMW bestätigt Zeitraum für den neuen i3

Der 3er wird endlich elektrisch, das vielleicht bekannteste Modell von BMW war in den letzten Jahren nur als Verbrenner bei uns erhältlich. Es gab zwar einen Umbau in China, aber dieser „BMW i3“ schaffte es leider nicht auf den deutschen Markt.

Bei uns wollte BMW die „Neue Klasse“ und die erste Elektro-Plattform der Marke für diesen Schritt abwarten. Mittlerweile spricht man auch offiziell über den „i3“ als Bezeichnung für den elektrischen 3er der 8. Generation. Doch wann kommt er?

Die Produktion wird „in der zweiten Jahreshälfte 2026“ anlaufen, so Oliver Zipse, den Anfang macht das Stammwerk in München. Der neue BMW iX3 macht also den Anfang, wird aber für ein volles Jahr das einzige Modell der Neuen Klasse sein.

BMW bezeichnet übrigens nicht nur die neue Elektro-Plattform als „Neue Klasse“, sondern die neue Technik und das neue Design. Auch andere Modelle, übrigens auch Verbrenner, werden ein Teil dieser Zukunft. Und bis 2027 sollen „weltweit 40 neue und überarbeitete Modelle“ auf den Stand der „Neuen Klasse“ gebracht werden.