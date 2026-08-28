Unterhaltung

Der Streamingdienst Apple TV wird teurer (in den USA)

René Hesse
Von

Der Streamingdienst Apple TV wird in den USA teurer und kostet ab sofort 14,99 statt 12,99 Dollar pro Monat.

Apple erhöht zugleich den Jahrespreis von 99 auf 119 Dollar. Das entspricht einem Plus von gut 20 Prozent. Auch Apple One Individual verteuert sich von 19,95 auf 21,95 Dollar monatlich. Für Neukunden gelten die Änderungen sofort. Bestandskunden sollen ungefähr einen Monat vor der ersten Abbuchung zum höheren Preis per E-Mail informiert werden.

Neben den USA gelten die neuen Preise auch in Brasilien, Chile und Mexiko. Andere Länder sind laut Apple aktuell nicht betroffen. Apple bietet in Deutschland derzeit einigen Nutzern Apple TV auch für 79 Euro pro Jahr und damit deutlich unter dem regulären Monatspreis an.

Apple TV und Apple One werden teurer

Die wichtigsten Preisänderungen im Überblick:

  • Apple TV monatlich: 14,99 statt 12,99 Dollar
  • Apple TV jährlich: 119 statt 99 Dollar
  • Apple One Individual: 21,95 statt 19,95 Dollar

Apple One Family und Premier bleiben diesmal unverändert. Beide Tarife waren allerdings bereits im Juli teurer geworden. Damals hatte Apple auch die Preise für Apple Music angehoben, während der Individual-Tarif noch verschont blieb.

Ich finde vor allem den Sprung beim Jahresabo bemerkenswert. Für deutsche Nutzer ändert sich vorerst nichts, die Entwicklung zeigt aber erneut, wie konsequent Apple inzwischen höhere Preise für seine Dienste durchsetzt.

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