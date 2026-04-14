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Der SwitchBot Bot kommt jetzt wiederaufladbar

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Der Hersteller SwitchBot bringt seinen Bot in einer wiederaufladbaren Version mit erweiterten Technikangaben auf den Markt.

SwitchBot hat den Wiederaufladbaren Bot vorgestellt. Das Modell bleibt laut Unternehmensangaben beim bekannten Prinzip des mechanischen Betätigens von Tasten und Kippschaltern, soll aber durch einen integrierten Akku den Wartungsaufwand senken und die Nutzung im Alltag vereinfachen.

Nach Angaben des Unternehmens misst das Gerät 43 × 37 × 24 Millimeter und wiegt mit Akku 40 Gramm. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff beziehungsweise ABS und wird in Weiß und Schwarz angeboten.

Für den Akku nennt SwitchBot eine wiederaufladbare CR2-Lösung mit 3,7 Volt und 370 mAh, die bei einmaligem Drücken pro Tag eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten erreichen soll. Geladen wird per USB-C, die Ladezeit liegt laut Anbieter bei etwa einer Stunde.

Technische Details zum SwitchBot Wiederaufladbaren Bot

Zur Ausstattung zählen laut SwitchBot Bluetooth LE ab Version 4.2, eine Reichweite von bis zu 80 Metern im freien Feld und ein energiesparendes BLE-Mesh. Unterstützt werden Android ab 5.0, iOS ab 11.0 und watchOS ab 4.0.

In Verbindung mit einem kompatiblen Hub sind demnach auch Fernsteuerung, Sprachbefehle und Automatisierungen möglich. Als unterstützte Dienste nennt das Unternehmen unter anderem Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, IFTTT, SmartThings, LINE Clova und eine API. Auch eine Einbindung über matter ist möglich.

Weitere Eckdaten:

  • Betriebsarten für Tasten und Kippschalter
  • Mechanischer Arm mit bis zu 1,0 kgf und 8 N
  • Schwenkwinkel von maximal 120 Grad
  • Betrieb bei 0 bis 55 Grad Celsius

SwitchBot gibt außerdem an, dass Modelle ab Baujahr 2023 eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Betätigungen erreichen können. Die unverbindliche Preisempfehlung für den EU-Markt liegt bei 33,99 Euro. Zum Marktstart gibt es 20 % Rabatt.

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