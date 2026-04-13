Nuki startet Frühlingsrabatt auf Zubehör

Das Smart-Home-Unternehmen Nuki startet ab sofort und bis zum 17. April 2026 eine Rabattaktion auf ausgewähltes Zubehör und ein Opener Set.

Nuki gewährt im Rahmen eines Spring Deals 20 Prozent Nachlass auf ausgewählte Produkte. Die Aktion endet am 17. April 2026 um 09:00 Uhr MESZ und gilt nur für begrenzte Zeit sowie solange der Vorrat reicht.

Genannt werden unter anderem das Nuki Keypad 2, der Nuki Fob und das Nuki Opener Set. Das Keypad 2 lässt sich laut Nuki per Fingerprint oder Zahlencode bedienen und kann bis zu 20 Fingerprints sowie bis zu 200 Codes speichern. Der Preis wird mit 127,20 Euro statt 159 Euro angegeben.

Info Um die Rabattpreise zu erhalten, muss man im Kassenvorgang den Code SPRING20 eingeben.

Nuki Spring Deal mit reduzierten Smart-Home-Produkten

Beim Nuki Opener Set nennt das Unternehmen einen Aktionspreis von 135,20 Euro statt 169 Euro. Laut Nuki richtet sich das Produkt an Nutzer, die eine Gegensprechanlage per App steuern wollen, etwa in Mehrfamilienhäusern.

Wichtige Bedingungen:

Die Aktion gilt nur für ausgewählte Produkte.

Das Keypad 2 NFC ist nicht Teil des Angebots.

Teil des Angebots. Bestehende Bestellungen sind ausgeschlossen.

Die Rabatte sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Zum Nuki Spring Deal →

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